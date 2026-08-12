Siniestro vial en pleno centro de Moreno: una mujer murió atropellada por un colectivo

Pasadas las 18 horas de este miércoles 12 de agosto, el interno 83 de Transportes La Perlita embistió a una mujer. El suceso se produjo cuando Norma Rojas, de 45 años, cruzaba la avenida Bartolomé Mitre (Ruta 7) entre Rivadavia y Nemesio Álvarez. El golpe del micro la arrojó al suelo y la cabeza de la víctima impactó contra la calle. La muerte habría sido instantánea. Los primeros datos con los que cuenta la justicia (interviene la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez) indicarían que Rojas, quien estaría acompañada por una menor de edad, habría pasado por detrás del colectivo en momentos en que el chofer realizaba maniobras para estacionar y que de esta manera subieran los pasajeros que esperaban el recorrido 26, con destino La Reja. La causa está caratulada como “homicidio culposo”. Se esperan los resultados de las pericias y la obtención de las imágenes de las cámaras de seguridad, públicas y privadas, que están colocadas en la zona.