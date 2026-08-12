Policiales

Siniestro vial en pleno centro de Moreno: una mujer murió atropellada por un colectivo

Posted on by rodrigos
12
Ago

Pasadas las 18 horas de este miércoles 12 de agosto, el interno 83 de Transportes La Perlita embistió a una mujer. El suceso se produjo cuando Norma Rojas, de 45 años, cruzaba la avenida Bartolomé Mitre (Ruta 7) entre Rivadavia y Nemesio Álvarez. El golpe del micro la arrojó al suelo y la cabeza de la víctima impactó contra la calle. La muerte habría sido instantánea. Los primeros datos con los que cuenta la justicia (interviene la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez) indicarían que Rojas, quien estaría acompañada por una menor de edad, habría pasado por detrás del colectivo en momentos en que el chofer realizaba maniobras para estacionar y que de esta manera subieran los pasajeros que esperaban el recorrido 26, con destino La Reja. La causa está caratulada como “homicidio culposo”. Se esperan los resultados de las pericias y la obtención de las imágenes de las cámaras de seguridad, públicas y privadas, que están colocadas en la zona.