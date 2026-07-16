El Hospital Posadas avanza en la creación de un Centro de Investigación Clínica

El Hospital Posadas dio un nuevo paso para fortalecer la investigación clínica en el país con una reunión entre autoridades de la institución, representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) y de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANES), en el marco del proyecto para la creación de un futuro Centro de Investigación.

La iniciativa busca consolidar un espacio destinado al desarrollo de estudios clínicos, la producción de conocimiento científico y la innovación en salud, contribuyendo además a la formación de profesionales y al acceso de los pacientes a tratamientos de última generación.

El proyecto forma parte del acuerdo impulsado junto al Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de fortalecer la investigación biomédica y posicionar a la Argentina como un referente en ciencia, innovación y economía del conocimiento.

Desde el Hospital Posadas destacaron que el impulso a la investigación clínica permitirá generar nuevos avances científicos que se traducirán en mejores herramientas de diagnóstico, tratamientos más eficaces y una atención de mayor calidad para la comunidad.