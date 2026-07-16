Sociedad

General Rodríguez fortaleció el trabajo conjunto para prevenir las violencias por razones de género

Posted on by rodrigos
16
Jul

En el Honorable Concejo Deliberante se realizó un nuevo encuentro de la Mesa Local Intersectorial sobre Violencias por Razones de Género, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el Municipio y las distintas instituciones que intervienen en el abordaje de estas problemáticas.

La reunión contó con la participación de la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván, y la directora de Géneros y Diversidad Sexual, Natalia Purita, junto a representantes del Poder Judicial y de diversos organismos e instituciones locales.Durante la jornada se intercambiaron experiencias y propuestas de trabajo orientadas a consolidar estrategias conjuntas para la prevención, el abordaje integral y el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estos espacios de diálogo y coordinación interinstitucional para fortalecer las políticas públicas y garantizar respuestas integrales a la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez