La población en las cárceles federales aumentó un 1,3% en el primer semestre y la sobrepoblación alcanzó el 6,8%

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que al cierre de junio de 2026 había 12.319 personas privadas de la libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), lo que representa un incremento del 1,3% respecto del cierre de 2025.

El informe semestral elaborado por el organismo señala que el sistema registró una sobrepoblación del 6,8%, equivalente a 785 personas por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF.

El mayor crecimiento se concentró en la Unidad 36 de Santa Fe, mientras que la Unidad 17 de Candelaria redujo su cantidad de internos.En cuanto a la situación procesal, el 64,4% de las personas detenidas cuenta con condena firme, mientras que el 35,6% permanece con prisión preventiva.

En comparación con diciembre de 2025, aumentó un 3,2% la cantidad de personas condenadas y descendió un 2,1% la población procesada.

El relevamiento también indica que el 51% de las personas alojadas depende de la Justicia Nacional, el 44% de la Justicia Federal y el 5% restante de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, advierte que la Justicia Federal concentra la mayor proporción de personas detenidas sin condena firme.

Respecto de la composición de la población penitenciaria, el informe contabilizó 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans, que representan el 8,5% del total.

Durante el semestre, la población femenina registró el mayor crecimiento, con un aumento del 7,4%, mientras que más de la mitad de las mujeres y personas travesti-trans detenidas no cuentan con condena firme.La PROCUVIN también informó que había 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF y 18 detenidas junto a sus hijos.

Asimismo, las personas de entre 18 y 21 años aumentaron un 7,2% y representan el 2,4% de la población carcelaria, mientras que las personas extranjeras alcanzaron las 1.962, equivalentes al 15,9% del total de detenidos en el sistema federal.

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