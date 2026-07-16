Más de 30 mil hinchas celebraron el pase de la Selección argentina a la final del Mundial en el Fan Fest

Miles de hinchas argentinos festejaron este miércoles la clasificación de la Selección nacional a la final del Mundial 2026 durante una nueva edición del Fan Fest organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio porteño de Palermo.

Tras la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales, más de 30 mil personas se reunieron en la Plaza Seeber, ubicada frente al Monumento a los Españoles, para seguir el encuentro en pantalla gigante y celebrar el pase del equipo dirigido por Lionel Scaloni a la definición del certamen, donde enfrentará a España.

De acuerdo con datos oficiales, desde el inicio de la Copa del Mundo ya participaron más de 235 mil personas de los Fan Fest impulsados por la Ciudad, que ofrecen actividades recreativas, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y espacios para toda la familia.

En paralelo, la propuesta «Modo Hincha» también convocó a unas 5 mil personas en el Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita, donde vecinos y vecinas acompañaron el partido y compartieron los festejos por la clasificación de la Selección argentina a una nueva final mundialista.