El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar

El papa León XIV será operado para extirpar un nódulo pulmonar de tres milímetros

El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica este martes 13 de octubre para extirpar un nódulo de tres milímetros detectado en uno de sus pulmones durante controles médicos recientes.

El procedimiento se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma y se estima que la hospitalización se extenderá durante aproximadamente una semana.

La lesión fue detectada en una etapa temprana y se encuentra localizada.

Según explicó el pontífice, los médicos recomendaron la operación y él decidió seguir sus indicaciones.

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación en el tejido del pulmón que puede tener causas benignas o malignas.

Por lo tanto, su presencia no implica necesariamente un diagnóstico de cáncer.

La neumonóloga Ana María Putruele, exjefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, explicó que la evaluación de estas lesiones contempla su tamaño, sus bordes, su densidad, su evolución y los antecedentes clínicos del paciente. También resulta importante comparar estudios anteriores para determinar si hubo cambios.

Respecto de los riesgos de la intervención, la información difundida no permite establecer la complejidad específica de la cirugía ni anticipar su resultado.

Putruele señaló que el pronóstico de las lesiones pequeñas suele ser favorable, aunque depende de sus características y del diagnóstico definitivo.

La especialista también planteó dudas sobre la posibilidad de extirpar una lesión de apenas tres milímetros debido a su reducido tamaño.

Hasta el momento, el Vaticano no brindó detalles suficientes para determinar si existe sospecha de malignidad ni para precisar los riesgos particulares del procedimiento.

Los resultados de los estudios posteriores a la intervención serán determinantes para conocer la naturaleza de la lesión.León XIV, de 71 años, tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Por el momento, no se anunciaron cambios en ese itinerario a raíz de la operación.