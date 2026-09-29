Finalizó la 45° edición de los «Septiembres Corales»

Este sábado 26 de septiembre concluyó una nueva edición del festival “Septiembre Corales”, en el marco de una jornada muy especial que se desarrolló en la Parroquia “Nuestra Señora del Carmen” y con la presencia del Intendente municipal Dr. Mauro García.

Nuevamente, desde la Dirección de Cultura se brindaron distintos espectáculos con lo más destacado del talento vocal de la región y de nuestra ciudad, los cuales se desarrollaron en distintas sedes de General Rodríguez de manera libre y gratuita.

En esta oportunidad, participaron el Coro Municipal de General Rodríguez, bajo la dirección de la profesora Silvia Ampudia, quienes brindaron versiones de canciones de la música popular nacional, latina e hispana, tales como “Ojos de Cielo” de Victor Heredia, “Moisés” de Vox Dei y “Zamba para Rodríguez”, interpretada junto a su autora local Graciela “Chela” Malvino, entre otras.Durante la velada estuvieron acompañados a su vez por el Coro Asociación de Jubilados de General Rodríguez, a cargo de Elías Acuña; el Coro Golfers y Coro Federal, oriundos de la ciudad de Pilar y dirigidos por Pablo Bustamante, además del Coro Lican, proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bajo la coordinación de Sebastián Ormeño.

Además, para esta ocasión estuvo presente también como invitado especial el cantante y guitarrista folclórico Zamba Quipildor, quien fue nombrado como Personalidad Destacada de la Cultura de nuestra ciudad a partir de la entrega de un reconocimiento de parte del jefe comunal.

Al finalizar la actividad, el director de Cultura municipal, Fernando Pérez, hizo entrega de certificados a los coros participantes, agradeciendo como siempre el compromiso y despliegue vocal en el marco de este evento que fomenta la cultura local y regional en todo el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez