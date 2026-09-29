La mujer más longeva de la Argentina cumple 114 años

Rosa Puertas Quiroga celebra sus 114 años como la mujer más longeva de Argentina

Rosa Micaela Puertas Quiroga llega a los 114 años y mantiene desde este mes el título de mujer más longeva de la Argentina.

Su edad fue validada por LongeviQuest el 31 de agosto de 2026, luego de ser verificada por Stefan Maglov, Sergio Tonarelli y Fabrizio Villatoro.Nacida en Boedo el 29 de septiembre de 1912, “Mamina” es actualmente la cuarta persona más longeva de la historia argentina.

También figura entre las personas de mayor edad registradas a nivel mundial.

Su vida transcurrió entre la Argentina y España. Durante su infancia viajó con su madre y sus hermanos al país europeo después de la muerte de su padre, quien había fallecido por la gripe española. Años más tarde, en Madrid, conoció a Francisco Elbl, un pastelero austríaco que trabajaba para los reyes de España.El matrimonio regresó a la Argentina durante la Guerra Civil española.

Ya instalados en el país, Elbl trabajó en las empresas Noel y Suchard y participó en la elaboración de recetas de los dulces Sugus, además de capacitar a trabajadores para su producción.

Puertas Quiroga también atravesó distintas etapas de la vida política argentina.

En 2023, con casi 111 años, concurrió a votar en las elecciones primarias y sostuvo la importancia de participar en los comicios.

Según relató entonces, había votado en todas las elecciones desde que las mujeres accedieron al derecho al sufragio.

El reconocimiento como mujer más longeva del país llegó el 15 de septiembre, tras el fallecimiento de Angélica Tiscornia, que también tenía 114 años.

La próxima referencia en el registro argentino es Casilda Benegas, quien alcanzó los 115 años y 81 días.

Por ese motivo, Puertas Quiroga aparece ahora ante la posibilidad de superar esa marca y convertirse en la mujer más longeva de la historia argentina.