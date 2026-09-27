La Marcha del Orgullo se realizará el 7 de noviembre tras un acuerdo con la Ciudad

La 35° Marcha del Orgullo se realizará el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la Comisión Organizadora y el Gobierno porteño alcanzaran un acuerdo para compatibilizar la movilización con el operativo previsto por la visita del papa León XIV.

La fecha había generado una disputa durante los últimos días debido a la proximidad con la llegada del pontífice, prevista para el 8 de noviembre.

La Ciudad había planteado la posibilidad de reprogramar la marcha por las necesidades logísticas y de seguridad vinculadas con la visita.

Finalmente, ambas partes acordaron mantener la convocatoria original y trabajar de manera conjunta en los aspectos operativos necesarios para garantizar el desarrollo de los dos acontecimientos.

La movilización conservará su recorrido tradicional por el centro porteño, de acuerdo con la información difundida por la organización.