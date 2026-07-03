La PFA desarticuló una banda criminal dedicada a la compra y venta de autos robados en la provincia de Buenos Aires

En el marco de un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del DFI de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una organización criminal dedicada a la compra-venta de vehículos y autopartes de origen ilícitos a través de las redes sociales.

La presente investigación tuvo su génesis en abril del corriente año, a partir de los exhaustivos ciberpatrullajes realizados por la División Delitos contra el Automotor de la PFA, durante los mismos los detectives advirtieron que en la plataforma digital Marketplace de la red social Facebook, un perfil ofrecía a la venta automóviles y repuestos a precios demasiado bajos a los comercializados generalmente en el rubro.

Debido a las sospechas de los detectives y a la profundización de las tareas de campo, se determinó que los autos publicados eran sustraídos en robos violentos a mano armada perpetrados en el conurbano bonaerense.

Así también de las pesquisas obtenidas, se estableció que detrás de estas maniobras operaba una banda criminal compuesta por siete hombres y tres mujeres, entre ellos dos detenidos alojados en la Comisaria N° 40 de Ingeniero Budge y en la Unidad Carcelaria N° 23 de Florencio Varela. Dentro de esta estructura delictiva, sus miembros tendrían variadas funciones entre las cuales serían la posesión de depósitos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para el acopio de desguace de autopartes ilícitas, la modificación de numeraciones registrales de los vehículos y hasta el manejo de una imprenta clandestina, donde se confeccionaba documentación nueva, con el objetivo de realizar las ventas en redes sociales.

Asimismo, se detectaron un total de catorce domicilios ubicados en los partidos de Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza, Esteban Echeverria y en la localidad balnearia de la Lucila del Mar del partido de La Costa.

Cabe destacar que, desde el inmueble de la Lucila del Mar, dirigía las maniobras ilícitas el líder de la banda quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por el delito de “Asociación ilícita” y contaba con una pulsera electrónica en uno de sus tobillos.

Con el cumulo de pruebas aportadas por los federales, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Martin a cargo del Dr. Emiliano Ramón Canicoba, Secretaría N°2 del Dr. Florencio Leitao Pinheiro ordenó los allanamientos a las fincas. Durante los operativos, realizados con peritos verificadores y con la colaboración de las Direcciones Generales de Orden Urbano y Federal y de Fuerzas de Operaciones Especiales, División Homicidios y de la División Investigación del Robo Organizado todas pertenecientes a la PFA, se logró la detención de 5 hombres y una mujer, entre ellos su cabecilla. Además, se notificó de la causa a otras dos personas del sexo femenino relacionadas con la banda.

Por otra parte se secuestraron ocho vehículos con numeraciones adulteradas, varias autopartes ilícitas y 1 motovehículo con pedido de secuestro, chapas patentes adulteradas, material para la grabación de automóviles, sellos registrales con la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor), licencias de conducir apócrifas, máquinas de grabado de cristales para automotores, gran cantidad de documentación ilegal de vehículos, 2 notebooks, 3 CPU,1 impresora y 16 teléfonos celulares.

Los detenidos, argentinos y mayores de edad, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por “Falsificación o Adulteración de documento público” (artículos 292 y 296 CPN), “Encubrimiento agravado” y Desarmado de automotores y venta de sus autopartes (Ley 25761).

Con info PFA