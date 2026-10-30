La saga de “Resortín”: el delincuente con una pierna amputada robó en un local del centro de Moreno

El suceso se produjo en la madrugada de este jueves 29 de octubre en un local ubicado sobre la calle Dr. Asseff entre Joly y Alcorta Sur, a dos cuadras de la municipalidad de Moreno. El delincuente, que tiene la pierna izquierda amputada, rompió la puerta de ingreso al comercio y robo objetos varios, entre ellos una notebook. Se habría cortado con un vidrio. Escapó por Joly, en dirección a la plaza Mariano Moreno.

Se trataría del mismo delincuente que asaltó un maxikiosco el jueves 16 de enero del año pasado. El comercio está ubicado en la esquina de Alcorta Sur y Luján, en pleno centro de Paso del Rey. Ingresó por la ventanita de atención al público, aprovechando que el empleado dormía. El botín incluyó el teléfono celular del trabajador y unos 200.000 pesos. A raíz de este robo, se lo apodó “Resortín”. Sería protagonista de varios hechos delictivos.