Restitución internacional de niños, niñas y adolescentes: un drama cada vez más habitual

La situación de los niños, niñas y adolescentes ante progenitores que residen en diferentes países es compleja. El tema de la guarda y las autorizaciones de viaje, entre otras cuestiones. Los hijos como botines. Un proceso judicial que debería demorar no más de seis semanas, se prolonga, en promedio, entre dos y cinco años. Un caso emblemático en la Argentina: la lucha de Gabriela Arias Uriburu. Entrevista con la Dra. Eloísa Raya de Vera (directora del Instituto de Derecho Internacional Privado, de la Integración y Mercosur del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez)