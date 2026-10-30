La UNM reunió a agencias universitarias de noticias de todo el país

La Universidad Nacional de Moreno fue sede del II Encuentro Nacional de Agencias Universitarias de Noticias, una jornada que convocó a representantes de medios de comunicación de distintas universidades públicas para intercambiar experiencias, debatir sobre los desafíos del periodismo y generar nuevas propuestas de trabajo en red.

El encuentro reunió a coordinadores, editores y redactores de agencias universitarias de diferentes puntos del país.

Entre los principales temas abordados estuvieron la circulación de información, el acceso a fuentes, los cambios en los hábitos de consumo de noticias y el papel de estos medios frente a la desinformación.

Durante las exposiciones se destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre las agencias y desarrollar producciones conjuntas.

Entre las iniciativas planteadas surgieron la posibilidad de crear un newsletter compartido, elaborar coberturas sobre fechas especiales e intercambiar fuentes y contenidos.

Alejandro Cánepa, coordinador-vicedecano de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNM, participó de la jornada junto a Diego Rosemberg, editor general de ANCCOM, la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA; y Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire, coordinadores del área de fotografía de esa agencia. También formaron parte del encuentro docentes y estudiantes.

Noelia Durante, coordinadora del portal de medios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), señaló que estos espacios permiten poner en común las distintas realidades de las instituciones y fortalecer los vínculos.

Por su parte, Diego Rosemberg, editor general de ANCCOM, la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA, remarcó la responsabilidad de los medios universitarios de ofrecer un periodismo de calidad y con perspectiva social.

También se debatió sobre las dificultades que presentan las nuevas formas de consumo informativo y la circulación de contenidos en redes sociales.

En ese sentido, representantes de distintas agencias coincidieron en la necesidad de sostener el rigor periodístico, el trabajo con fuentes confiables y la producción de información que permita visibilizar las problemáticas de cada región.

Participaron de manera presencial y virtual integrantes de agencias de las universidades nacionales de La Plata, Santiago del Estero, San Juan, del Centro, San Martín, Quilmes, La Matanza y Moreno, entre otras.

Una década de fotoperiodismo en ANCCOM

Como parte de la jornada también se presentó Miradas que revelan. 10 años de fotoperiodismo en ANCCOM que reúne imágenes producidas por la agencia a lo largo de más de una década de trabajo.

Durante la presentación, Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire, editores de fotografía de ANCCOM, compartieron detalles del proceso de elaboración y reflexionaron sobre el valor de recuperar el archivo fotográfico y poner en perspectiva las historias registradas.Gesualdi destacó la importancia de producir imágenes que acompañen la actualidad, pero que también permitan construir una memoria visual.

La obra reúne fotografías que fueron publicadas originalmente en distintos contextos informativos y que, al volver a mirarse, adquieren nuevas lecturas.

El encuentro concluyó con una reflexión sobre el compromiso social del periodismo y la necesidad de acercarse a las realidades de los protagonistas de las noticias para construir una mirada más amplia y contextualizada.

La jornada dejó planteado el desafío de consolidar una red de agencias universitarias que permita compartir experiencias, fortalecer la producción informativa y ampliar la circulación de sus contenidos.

ANUNM