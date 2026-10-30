Moreno reutiliza telas para crear materiales didácticos

La iniciativa recupera descartes textiles de la industria local para promover la economía circular y facilitar insumos a instituciones educativas del distrito

El Municipio de Moreno impulsa “Retazos para jugar”, una iniciativa que recupera descartes textiles de la industria local para transformarlos en insumos destinados a la elaboración de materiales didácticos para instituciones educativas del distrito.

Una propuesta que promueve la economía circular y surge del programa Banco de Telas.

La convocatoria tuvo una amplia repercusión, con más de 2.500 personas interesadas en recibir retazos para escuelas primarias y secundarias, instituciones de educación especial, jardines de infantes, centros comunitarios y centros de formación docente.

La primera entrega se realizó en el Instituto Superior de Formación Docente N.º 21 “Ricardo Rojas”, donde se distribuyeron 180 kilos de retazos textiles.

Durante octubre, la iniciativa continuó con nuevas entregas en instituciones educativas y organizaciones comunitarias de Moreno Centro, Moreno Sur, La Reja, Moreno Norte, Francisco Álvarez, Paso del Rey y Cuartel V.

Las entregas alcanzaron jardines de infantes, escuelas de educación especial, instituciones de formación docente, organizaciones comunitarias y espacios de trabajo protegido de distintas localidades.

Las instituciones educativas interesadas en participar pueden comunicarse por WhatsApp al 11 3921-0273 ó visitar las redes oficiales de @imdel_moreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno