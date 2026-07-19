La Selección argentina enfrenta a España por el título del Mundial 2026

La Selección argentina disputará este domingo una nueva final de la Copa del Mundo cuando se mida ante España, en un encuentro que definirá al campeón del Mundial 2026 y que tendrá como escenario al MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El partido comenzará a las 16:00 (hora argentina) y contará con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, mientras que la nicaragüense Tatiana Guzmán estará a cargo del VAR. El encuentro podrá seguirse por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de superar a Inglaterra por 2-1 en semifinales, en un duelo que le permitió volver a meterse en la definición del torneo y mantener vivo el sueño de conquistar su cuarta estrella mundial.

La “Albiceleste” buscará además un logro histórico: convertirse en una de las pocas selecciones en conseguir dos campeonatos del mundo consecutivos. Italia y Brasil son, hasta el momento, los únicos equipos que lograron esa hazaña, en las ediciones de 1934-1938 y 1958-1962, respectivamente.Para Lionel Messi, capitán y referente del seleccionado argentino, será una nueva cita con la historia.

El astro rosarino disputará su tercera final mundialista y buscará repetir la consagración alcanzada en Qatar 2022, en lo que podría ser otro capítulo inolvidable de su carrera.Del otro lado estará España, que intentará sumar su segunda Copa del Mundo luego del título obtenido en Sudáfrica 2010.

El conjunto europeo llega a la definición con una destacada solidez defensiva y un estilo de juego basado en la posesión de la pelota, la circulación rápida y el protagonismo de sus jóvenes figuras.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será el esperado duelo generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal, dos futbolistas que representan distintas épocas del fútbol mundial y que estarán frente a frente en el partido más importante del torneo.Además, será un enfrentamiento entre dos selecciones que atravesaron un camino exigente hasta llegar a la final.

Argentina debió superar momentos de dificultad durante las fases eliminatorias, mientras que España mostró regularidad y fortaleza para instalarse nuevamente en una definición mundialista.

Con millones de hinchas pendientes en todo el mundo, Argentina y España protagonizarán una final que promete quedar en la memoria del fútbol internacional y que coronará al nuevo campeón del Mundial 2026.