Merlo: un policía está en estado crítico tras ser baleado durante un intento de robo

El efectivo fue interceptado por dos motochorros que le robaron el arma reglamentaria y le dispararon. Permanece internado en el Hospital Héroes de Malvinas, con riesgo de vida.

Un efectivo de la Policía Bonaerense se encuentra en estado crítico luego de ser baleado durante un intento de robo ocurrido este miércoles en la localidad de Merlo.

El cabo primero Nicolás Aragón circulaba en motocicleta cuando fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en otro rodado.

Los asaltantes lograron quitarle su arma reglamentaria y, durante el ataque, le dispararon.

De acuerdo con el parte médico del Hospital Héroes de Malvinas, el policía sufrió heridas en una pierna y en un pulmón, una fractura medular y lesiones en la vena cava, además de daños biliares e intestinales.

El informe indicó que Aragón se encuentra hemodinámicamente inestable y en estado crítico, con riesgo de vida.