Moreno 2000: asesinaron a un chapista de varias puñaladas y detuvieron a un conocido

Un chapista de 71 años fue asesinado con un arma blanca. Por el homicidio fue detenido el sobrino del yerno de la víctima. La policía continúa la investigación para determinar el móvil del ataque y la posible existencia de otros implicados.

Alrededor de las 15 de este lunes 4 de mayo, Juan Castro Iguiñez fue encontrado bajo una galería, gravemente herido. Un puñado de vecinos lo asistió, mientras otros llamaron a la Policía. Minutos después, llegó personal del servicio de calle de la comisaría 1ª de Moreno. La ambulancia, según denunciaron posteriormente, demoró más de una hora.

Castro Iguiñez, de profesión chapista, uruguayo y de 71 años, fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Pese al esfuerzo de los médicos, el hombre falleció. Había recibido varias heridas de arma blanca. La más grave la sufrió en el cuello.

En la esquina conformada por la avenida Güemes y la calle Ricardo Gutiérrez del barrio Moreno 2000 de la zona norte del distrito, se encuentra emplazado un taller de chapa y pintura. Los memoriosos aseguran que hace más de 45 años que funciona en ese lugar. El propietario era Juan Castro Iguiñez.

En ese mismo predio, pero sobre Gutiérrez, se erige la casa que habitaba el hombre. La investigación habría determinado que Castro Iguiñez cerró el galpón y se dirigió a su vivienda. En ese momento fue sorprendido por un sujeto, quien sería conocido. Se especula que se habría producido algún tipo de discusión, que terminó en el ataque sangriento contra Castro Iguiñez.

En medio de la conmoción del barrio, con el centro comercial cerrado casi en su totalidad por el descanso de la siesta, el GTO (Gabinete Técnico Operativo, el servicio de calle) de la comisaría 1º de Moreno (integrado por el principal Lucas Pérez, el sargento Pablo Páez y el oficial Sebastián Falabella) tomó a su cargo la pesquisa.

Con la instrucción de la causa bajo la tutela de la Dra. Verónica Pitella, responsable de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, los datos, al igual que los testimonios, se fueron acumulando. Horas después, los hombres comandados por el comisario Ricardo Cartier ya tenían un sospechoso.

Se trataba de Ángel Esteban Romero, de 34 años. Este sujeto sería sobrino de uno de los yernos de Castro Iguiñez. Se desconoce si la víctima mantendría algún tipo de disputa con él.

Romero fue detenido en el centro de Moreno a las 2:30 de la madrugada de este martes. A través de las cámaras de seguridad municipales, lograron individualizarlo y hacerle un seguimiento, hasta que lo capturaron.

La investigación, caratulada como “homicidio agravado” por la Dra. Pitella, continúa con el objetivo de determinar el móvil del crimen y si Romero contó con algún tipo de asistencia, ya sea en la complicidad o en el encubrimiento. El arma utilizada en el asesinato aún no fue secuestrada.