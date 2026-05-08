Siguió en la misma zona en la que se había tiroteado con la Policía: Detuvieron al delincuente que había fugado de la comisaría 1ª

Carlos Gabriel Moraez había fugado de la comisaría 1ª el lunes 20 de abril. Estuvo prófugo poco más de dos semanas. Fue capturado a la medianoche de este miércoles. Estaba en la misma zona donde había sido detenido por tirotearse con la policía. Ningún genio criminal.

Cuando Carlos Gabriel Moraez logró sacarse las esposas y fugarse por los techos de la comisaría 1ª de Moreno, generó un cimbronazo institucional. Moraez se había tiroteado con la policía el domingo 19 de abril y fue finalmente capturado por dos valientes oficiales del Comando de Patrullas, quienes arriesgaron su vida. El enfrentamiento se produjo en la calle Honduras entre Chile y Colombia del barrio Yaraví de Moreno Norte. Como registro, en el móvil quedaron marcados once impactos de bala.

Moraez, de 42 años y conocido como “Carlitos Cuero”, tiene antecedente por homicidio (con una condena que purgó desde el 2011). Se lo acusa de vender drogas en la zona del barrio Lomas de Moreno, bajo el auspicio de María Eugenia Ayala, alias “Paka”, quien aún desde la cárcel, según afirman nuestras fuentes, regentea la comercialización de estupefacientes en la región.

En momentos de la detención, Moraez portaba una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm, con cargador extendido y linterna táctica. Fue imputado desde la UFI Nº 2 por los delitos de “Resistencia a la autoridad, abuso de arma y tenencia de arma de guerra”. Fue trasladado ese domingo a los calabozos de la comisaría 3ª de Moreno (Villa Zapiola).

El lunes 20 de abril, Moraez fue trasladado a la sede de la fiscalía, donde se negó a declarar. Estuvo esa mañana en las celdas judiciales. Pasado el mediodía fue llevado a la comisaría 1ª. Alrededor de las 15:30 escapó. Los calabozos de esa seccional no están habilitados. Están clausurados desde noviembre por denuncias de apremios ilegales. En este punto es importante en insistir en la finalización de la alcaidía y la cárcel que se construye en el barrio El Vergel de Cuartel V.

Este miércoles 6 de mayo a las 23:27, un móvil del Comando de Patrullas observó una Motomel Sirius 150 oscura sin patente. Comenzó a perseguirla desde el cruce de la calle Storni y Francia, en el ingreso al barrio La Perla. Cruzaron Ruta 25 y entraron en el barrio San Carlos de Ruta 25. Al llegar a la esquina de Blandengues y Pericles, el conductor de la moto perdió el control y cayó, junto a la acompañante, casi frente a la escuela primaria 64.

Cuando los oficiales esposaron al sujeto, lo reconocieron. Era Carlos Gabriel Moraez. Su compañera, de 33 años, tenía un pedido de captura desde el 2020 por el delito de lesiones. En la mañana de este jueves, Moraez fue indagado por funcionarios de la Fiscalía 2, pero se negó a declarar. Fue alojado en las celdas de la seccional 3ª.

Se sospechaba que Moraez iba a caer nuevamente. No se trataba de ningún genio criminal. Hubo allanamientos, pero con resultados negativos. Moraez aprovechó una distracción, que seguramente tendrá consecuencias legales para los oficiales, en momentos en que gran parte del personal policial estaba en la frenética búsqueda de dos mellizas adolescentes desaparecidas, quienes aparecieron sanas y salvas días después. Siguió en la misma zona. Moraez es un delincuente peligroso, pero de cabotaje. De bajísimo vuelo, aunque dañino.